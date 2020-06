Ein Bürogebäude am ehemaligen Schlachthof in Bremen-Gröpelingen stand am späten Dienstagabend in Flammen.

Nonstopnews

Bremen. Zwei Brände haben am Dienstag die Bremer Feuerwehr in Oslebshausen gefordert. Nachdem zunächst eine Gartenlaube brannte, griff am späten Abend ein Feuer in einem ehemaligen Schlachthof-Gebäude auf das Dach über. Bereits im Vergangenen Jahr gab es ein ähnliches Szenario in dem Stadtteil.