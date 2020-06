Bremen. Im Bremer Stadtteil Walle ist am frühen Freitagmorgen ein Nachtclub an der Leutweinstraße ausgebrannt. Sechs Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit begeben. Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Brandstifter festnehmen.

