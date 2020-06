Nachtclub in Bremen-Walle ausgebrannt

In Bremen ist am frühen Freitagmorgen ein Nachtclub abgebrannt. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Bremen. Im Bremer Stadtteil Walle ist am frühen Freitagmorgen ein Nachtclub an der Leutweinstraße ausgebrannt. Sechs Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit begeben.