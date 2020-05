Mann schlägt an der Schlachte in Bremen auf Polizisten ein

Ein Mann im Alkohol- und Drogenrausch hat am Mittwochabend an der Schlachte in Bremen auf einen Polizisten eingeschlagen.

Jörn Martens

Bremen. Ein 44-jähriger Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist am Mittwochabend an der Schlachte in Bremen durchgedreht. Dabei schlug er auf einen Polizisten ein.