Streit in Bremen-Vegesack endet mit Messerstich in Hals

Bei einer Auseinandersetzung ist einem 27 Jahre alten Bremer in der Nacht zu Donnerstag ein Messer inden hals gestochen worden.

Boris Roessler / dpa

Bremen. Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Vegesack ist in der Nacht zu Donnerstag mit einem Messerstich in den Hals eines Bremers geendet. Einsatzkräfte der Polizei konnten den mutmaßlichen Täter noch auf der Flucht festnehmen.