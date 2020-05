Bremen. Bei einem schweren Unfall auf dem Autobahnzubringer Hemelingen hat ein 38-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.

