Bremen. Bei einem schweren Unfall auf dem Autobahnzubringer Hemelingen hat ein 38-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.

