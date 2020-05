Motorradfahrer in Bremen lebensgefährlich verletzt CC-Editor öffnen

Feuerwehr Bremen

Bremen. Ein 37 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Östlichen Vorstadt in Bremen lebensgefährlich verletzt worden.