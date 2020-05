Jugendliche attackieren 18-Jährige am Roland-Center in Huchting CC-Editor öffnen

Vier Jugendliche haben am Dienstag in Huchting zwei 18-Jährige angegriffen. Dabei kam ein Schlagring zum Einsatz.

imago images/Pressefoto Kraufmann&Kraufmann

Bremen. Auf einem Parkplatz am Roland-Center in Huchting haben vier Jugendliche am Dienstagabend zwei 18-Jährige angegriffen. Dabei setzten sie unter anderem einen Schlagring ein. Die Polizei sucht Zeugen.