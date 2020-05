In Bremen ist am Dienstagabend ein Pferd auf der A27 mit einem Auto zusammengeprallt.

Gert Westdörp

Bremen. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pferd und einem Auto ist es am Dienstagabend auf der Autobahn 27 auf Höhe der Abfahrt Überseestadt in Bremen gekommen. Dabei wurde das Tier verletzt, am Auto entstand Sachschaden.