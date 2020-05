Kioskbesitzer schlägt Räuber am Roland-Center in die Flucht CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Kiosk-Überfall, der sich am Mittwochmittag in Huchting zugetragen hat. Symbolfoto: dpa

Friso Gentsch

Bremen-Huchting. Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochmittag versucht, einen Kiosk am Roland-Center in Huchting zu überfallen. Der 63 Jahre alte Besitzer trat ihm energisch entgegen und schlug den Räuber in die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.