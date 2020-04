Bremen. Ermittlern der Drogenfahndung ist es am Mittwoch in Bremen gelungen, einen 25-jährigen Drogendealer festzunehmen und diverse Rauschmittel sicherzustellen.

