Dr. Carsten Roelecke (links) und Ralf Gießmann an einer der neuen Kontaktsäule am Bremer Hauptbahnhof. Foto: Polizei Bremen

Bremen. Schnell und direkt mit der Polizei in Kontakt treten, das ist ab sofort an den Haltestellen der BSAG am Bremer Hauptbahnhof möglich. An drei neuen Kontaktsäulen kann die Polizei per Knopfdruck gerufen oder um Rat und Hilfe gefragt werden.