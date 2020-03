Brand in Reihenhaus in Bremen: 76-Jähriger schwer verletzt CC-Editor öffnen

In Bremen-Gröpelingen hat in der Nacht zu Donnerstag ein Reihenhaus gebrannt. Symbolfoto: dpa

Bremen. In einer Erdgeschosswohnung eines Reihenhauses in Bremen-Gröpelingen hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt.