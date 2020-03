Brief mit angeblich verseuchter Erde löst Polizeieinsatz in Bremen aus CC-Editor öffnen

Ein verdächtiger Brief hat in Bremen erneut einen Polizeieinsatz ausgelöst. Symbolfoto: Jörn Martens

Bremen. Eine verdächtige Briefsendung hat am Dienstagnachmittag erneut einen Polizeieinsatz in der Bremer Innenstadt ausgelöst. Der Brief war an die Bürgerschaft geschickt worden.