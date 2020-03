Internetbetrüger haben Kunden aus Bremen heraus mit nicht vorhandenen Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln um ihr Geld gebracht. Symbolfoto: dpa

Bremen. Fake-Shops nutzen aktuell die Angst der Menschen vor dem Coronavirus aus. In Bremen boten Betrüger über eine gefälschte Internetplattform Medizinprodukte an. Mehrere Großkunden bestellten und überwiesen per Vorkasse - geliefert wurde nichts.