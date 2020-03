Ein Schild weist auf die Corona-Ambulanz in den Messehallen hin. Foto: dpa

Bremen. Die Stadt Bremen hat eine Corona-Ambulanz in die Messehallen an der Bürgerweide verlegt. Die Ambulanz in den Hallen 5 und 6 nahm am Montag den Betrieb auf, wobei zunächst nur wenige Testpersonen kamen.