In Bremen dürfen ab Samstag keine Speisen mehr in Restaurants eingenommen werden. Symbolfoto: dpa

Bremen. Bremen folgt dem Beispiel andere Bundesländer und untersagt wegen der Corona-Krise von Samstag an die Einnahme von Speisen in Gaststätten. Das kündigte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Bremen an.