Der Angeklagte saß vor der Urteilsverkündung in Handschellen im Gerichtssaal. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bremen. Ein Pflegehelfer, der zwei hilflosen Frauen verbotenerweise Insulin gespritzt hat, ist in Bremen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der 40-Jährige habe die Frauen aus Geltungssucht in eine Notlage gebracht, befand das Landgericht am Freitag. "Ihm kam es darauf an, sich im Notfall als besonnener Helfer hervorzutun", sagte der Vorsitzende Richter.