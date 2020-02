Ein 35-jähriger Mann hat in einer Bremer Ausnüchterungszelle das Bewusstsein verloren und ist kurz darauf gestorben. Symbolfoto: Jörn Martens

Bremen. Ein stark alkoholisierter 35-Jähriger ist am Donnerstag in Bremen verstorben, nachdem er in einer Ausnüchterungszelle das Bewusstsein verloren hatte. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.