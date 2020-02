Nach Zugunfall in Bremen auch kommende Woche noch Störungen im Bahnverkehr CC-Editor öffnen

In Bremen waren am Dienstag neun Güterwaggons entgleist. Die Reparaturarbeiten dauern noch länger an. Foto: dpa

Bremen/Delmenhorst. Nach dem Zugunfall, bei dem am Dienstag neun Güterwaggons am Bahnhof Bremen-Neustadt entgleist sind, wird es auch in der kommenden Woche noch Behinderungen im Bahnverkehr geben.