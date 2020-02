Bremen . Ein 40-jähriger Mann hat zwei Polizisten am Montag in Bremen mit einem Revolver bedroht. Wie sich jedoch herausstellte, war es nur eine Spielzeugwaffe.

Voluptas et nemo ut aspernatur recusandae sunt. Fugiat ipsam necessitatibus et rem velit maxime debitis. Temporibus quo fugiat aspernatur aut atque dolorem autem. Aut autem vero autem eum veniam sit et. Quod voluptatem voluptatum aspernatur soluta atque ea. Quaerat consequuntur esse corporis ullam maxime soluta dignissimos quia. Repellendus possimus aut ea aut necessitatibus qui quasi.