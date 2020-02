Bremen . Ein 40-jähriger Mann hat zwei Polizisten am Montag in Bremen mit einem Revolver bedroht. Wie sich jedoch herausstellte, war es nur eine Spielzeugwaffe.

