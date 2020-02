In Bremen-Huchting ist am Freitag ein 24 Jahre alter Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Mordkommission ermittelt. Symbolfoto: imago images / Jannis Grosse

Bremen. Wie die Polizei erst an diesem Montag berichtet, ist bereits am Freitagnachmittag ein 24-jähriger Mann leblos in seiner Wohnung in Bremen-Huchting aufgefunden worden.