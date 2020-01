Brandsätze in Wettbüro und Restaurant in Bremen-Vegesack geworfen CC-Editor öffnen

Unbekannte haben Brandsätze in ein Wettbüro und ein Restaurant in Bremen-Vegesack geworfen. Symbolfoto: Jörn Martens

Bremen. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag mehrere Brandsätze in ein Wettbüro und in ein Restaurant in Vegesack geworfen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht nach Zeugen.