Bremen. Ein 31-Jähriger hat nach Polizeiangaben am 1. Weihnachtsfeiertag abends am Bahnhof eine 51 Jahre alte Frau überfallen. Couragierte Zeugen liefen dem flüchtenden Räuber hinterher und hielten diesen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.

