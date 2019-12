Verdächtiger Mann mit Uniform lockt Kind in Bremen in Stichweg CC-Editor öffnen

Ein unbekannter Mann in Uniform hat am Freitag ein Kind in Bremen angesprochen und in einen Stichweg gelockt. Symbolfoto: dpa

Bremen. Ein fremder Mann in Uniform hat am Freitagmorgen in Bremen-Burglesum ein neunjähriges Mädchen angesprochen und in einen Stichweg gelockt. Das Kind konnte weglaufen, die Polizei sucht nach Zeugen.