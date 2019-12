Großeinsatz durch Prügelei zwischen zwei Familien in Bremen-Vegesack CC-Editor öffnen

Eine Prügelei zwischen zwei Familien in einem Vegesacker Einkaufszentrum hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Symbolfoto: dpa

Bremen . Die Polizei hat eine Prügelei zwischen Mitgliedern zweier Familien in einem Einkaufszentrum in Bremen-Vegesack beendet. Dabei wurde eine Polizistin durch einen Schlag gegen den Hals leicht verletzt, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.