Polizeihunde erschnüffeln Drogenverstecke in Bremen

Ein Schlag gegen die Drogenkriminalität ist der Bremer Polizei gelungen. Foto: Patrick Seeger/dpa

Bremen. In einer größeren Aktion ist die Polizei am Montag gegen die Drogenkriminalität am Bremer Hauptbahnhof und im Viertel vorgegangen. Insgesamt wurden 12 Strafverfahren eingeleitet, drei Drogenverstecke, sogenannte, Bunker ausgehoben, sieben Platzverweise erteilt und eine Person festgenommen.