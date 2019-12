Nachdem ein 30 Jahre alter Mann aus Hamburg vor einem abfahrbereiten Metronom-Zug in Bremenzusammengeschlagen worden ist, sucht die Bundespolizei nach Zeugenhinweisen. Symbolfoto: dpa

Bremen. Zwei bislang unbekannte Täter haben bereits am Freitagmorgen einen 30-jährigen Mann am Bremer Hauptbahnhof zusammengeschlagen. Das berichtet die Polizei an diesem Montag. Zuvor waren Täter und Opfer wahrscheinlich auf einer Studentenparty in einer Diskothek.