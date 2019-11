Mann in Bremen stirbt nach Schmusen mit Hund an Infektion CC-Editor öffnen

Ein Hundehalter aus Bremen ist an einer Infektion verstorben, nachdem er von seinem Hund abgeleckt wurde. Symbolfoto: dpa

Bremen. In einem medizinischen Ausnahmefall ist ein Mann in Bremen nach dem Schmusen mit seinem Hund an einer Infektion gestorben. Bei dem 63-jährigen Patienten sei das Bakterium Capnocytophaga canimorsus nachgewiesen worden, das im Hundespeichel vorkommt, berichten die behandelnden Ärzte vom Rotes-Kreuz-Krankenhaus RKK in der Hansestadt.