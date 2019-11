Zum globalen Klimastreik werden am Freitag Tausende Teilnehmer in Bremen erwartet. Foto: dpa

Bremen. Weltweit wird an diesem Freitag für Klimagerechtigkeit demonstriert. Bei dem Aufzug und der anschließenden Kundgebung in Bremen werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Die Polizei rechnet an diesem Tag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.