Polizei beschlagnahmt mehrere Cannabispflanzen in Bremen

Die Polizei hat in einer Wohnung in Bremen mehrere Cannabispflanzen sichergestellt. Symbolfoto: dpa

Bremen. Eine Polizeistreife hat am Sonntagmorgen mehrere Cannabispflanzen und Gerätschaften zum Betreiben einer Plantage in der Wohnung eines 29-Jährigen in Bremen-Blumenthal sichergestellt.