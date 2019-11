Der Mercedes musste mit einem Kran aus dem Hafenbecken gehoben werden. Foto: Nonstopnews

Bremen. Ein 23 Jahre alter Mitarbeiter eines Logistikbetriebes ist am Donnerstagabend in Bremen-Blumenthal mit einem neuen Mercedes in die Weser gefahren. Der Mann befreite sich selbst aus dem sinkenden Fahrzeug und wurde in ein Krankenhaus gebracht.