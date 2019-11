Rauschgiftfahnder haben bei Durchsuchungen in Bremen, Hannover und Dortmund mehrere Verdächtige festgenommen. Symbolfoto: dpa

Bremen. Rauschgiftfahnder haben bei Durchsuchungen in der Region Hannover, in Bremen und Dortmund elf Verdächtige festgenommen. Sie sollen seit längerer Zeit Drogen in der Region Hannover verkauft haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.