Bremen. Sonntagnacht gerieten im Bremer Viertel mehrere Personen aneinander. Dabei wurde ein 26-Jähriger mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01.45 Uhr gerieten nach ersten Erkenntnissen der Polizei vier Personen vor einer Lokalität in der Straße "Fehrfeld" zunächst in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung hat ein bislang unbekannter Mann einen 26-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Oberschenkels verletzt. Der Verletzte musste in einem Krankenhaus behandelt werden, Lebensgefahr bestand jedoch keine.

Der Tatverdächtige konnte fliehen. Zeugen haben ihn wie folgt beschrieben:



185 bis 190 Zentimeter groß

zirka 30 Jahre alt und sehr schlank

blonde, kurze Haare und auffällig blasse Haut

er trug eine kurze dünne Jacke in braun oder schwarz, ein T-Shirt und eine blaue Jeans

Die Polizei Bremen fragt, wer etwas beobachten konnte und Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 3623888 zu melden.