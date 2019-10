Führendes Mitglied des Miri-Clans ist nach Abschiebung wieder in Bremen CC-Editor öffnen

Ein im Juli abgeschobener Anführer des Miri-Clans ist wieder in Bremen. Laut einem Medienbericht will er einen Asylantrag stellen. Symbolfoto: dpa

Bremen. Nach seiner Abschiebung in den Libanon ist ein führendes Mitglied des libanesischen Miri-Clans zurück nach Bremen gereist. "Er ist in Bremen", sagte eine Sprecherin des Innenressorts des Zwei-Städte-Staats am Mittwoch über den Mann. Weitere Details wollte sie zunächst nicht mitteilen.