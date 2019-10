Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bremen. Erstmals seit rund 190 Jahren dürfen am 18. Januar 2020 Frauen am traditionellen Eiswettfest in der Hansestadt Bremen teilnehmen. "Damen werden künftig unsere Gäste sein, können dann aber auch "Genossinnen" werden, also zum Kreis jener gehören, die ihrerseits Gäste einladen dürfen. Das möchte ich eindeutig erklären", sagte der Präsident der Eiswette, Patrick Wendisch, der Wochenzeitung "Die Zeit".