Bremen. Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Dienstagabend einen 25-Jährigen in Bremen-Findorff mit einem Messer im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 25 Jahre alte Mann hielt sich laut Mitteilung der Polizei gegen 23.30 Uhr mit zwei Freunden im Bereich des Nelson-Mandela-Parks auf, als sie auf eine etwa sechs bis achtköpfige Gruppe trafen. Zwischen beiden Gruppen entstand zunächst eine verbale Auseinandersetzung, die in eine körperliche überging. Dabei griff einer der Männer nach einem Messer und verletzte den 25-Jährigen damit im Gesicht. Der Tatverdächtige und der Rest der Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Hollerallee. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Bremer Krankenhaus gebracht.

Der Haupttäter soll laut Mitteilung der Polizei etwa 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er hatte schwarze lockige Haare und soll eine auffällig gelbe Jacke der Marke "Balenciaga" getragen haben. Von den weiteren Beteiligten trug einer eine rote Sportjacke und einer eine graue Steppjacke. Einige von ihnen sollen gebrochen bis gar kein Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei Bremen hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (04 21) 3 62 38 88 zu melden.