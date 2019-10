21-jährige Delmenhorsterin nach Unfall in Strom in Lebensgefahr CC-Editor öffnen

Bei einem Unfall an der Stromer Landstraße ist eine 21-Jährige Delmenhorsterin am Dienstagvormittag lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Günther Richter

Strom. Eine 21-jährige Delmenhorsterin ist am Dienstagvormittag auf der Stromer Landstraße in Bremen schwer verunglückt. Sie schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.