In Bremen wurde ein Brandstifter festgenommen. Er soll für diverse Brände in Kleingärten verantwortlich sein. Symbolfoto: David Ebener

Bremen. Nach einem Parzellenbrand in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gröpelingen hat die Bremer Polizei einen 53 Jahre alten mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der Mann räumte in den Vernehmungen ein, in der Vergangenheit weitere Feuer gelegt zu haben.