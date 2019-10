Vorbildliches Verhalten der Ersthelfer und der Polizei hat einem Mann in Bremen das Leben gerettet. Foto: Michael Gründel

Bremen. Ein 63-jähriger Autofahrer hat am Montag während der Fahrt auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven einen Herzinfarkt erlitten. Mehreren Zeugen sowie den ersten Einsatzkräften am Unglücksort ist es zu verdanken, dass der 63-Jährige erfolgreich reanimiert werden konnte.