Erneut Immobilienbüro in Bremen angegriffen CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen für die Tat im Ostertorviertel. Foto: Patrick Seeger/dpa

Bremen. An einem Immobilienbüro im Bremer Ostertorviertel sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Scheiben mit Steinen eingeworfen worden. Zudem wurde Farbe verschmiert. Es ist nicht der erste derartige Vorfall in Bremen.