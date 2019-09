Bremen. Ein Hochzeitskonvoi hat am Samstagnachmittag auf der B75 in Höhe der Bremer Neustadt den Verkehr aus. Kurz darauf wurde der Konvoi von der Polizei gestoppt und eine Weiterfahrt untersagt. Es wurde diverse Anzeigen gegen die Fahrer gefertigt.

Ein Anrufer hatte der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass ein beflaggter und mit Warnblinklichtern fahrender Autokonvoi auf der B75 in Richtung Überseestadt unterwegs war. Vor dem Korso fuhr ein weißer BMW mit türkischer Flagge über alle Fahrstreifen und bremste so den nachfolgenden Verkehr aus.

Mit Warnblinkern und Hupen

Die sieben Fahrzeuge konnten kurz darauf von Einsatzkräften im Bereich Am Brill aufgenommen werden. Der Konvoi fuhr mit dauerhaft eingeschalteten Warnblinkern und lautem Hupen weiter in Richtung Tiefer. Am Wall wurde der Korso von den Polizeikräften gestoppt.



Ermittlungen wegen Nötigung

Es wurden von allen Fahrzeugführern die Personalien festgehalten. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen Nötigung eingeleitet und diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. "Ihnen wurde deutlich gemacht, dass das gezeigte Verhalten nicht toleriert wird und sämtliche Verstöße konsequent verfolgt werden, teilt die Polizei mit. Die Teilnehmer zeigten sich während der polizeilichen Maßnahmen kooperativ und einsichtig.