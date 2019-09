Reizgas löst Großeinsatz an Bremer Schule aus CC-Editor öffnen

Mit Atemschutz ging die Feuerwehr in die Bremer Schule. Foto: Nonstopnews

Bremen. Am Freitagmittag haben bisher Unbekannte im Schulzentrum Delfter Straße in Bremen-Huchting Reizgas versprüht. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Es wurde glücklicherweise niemand ernsthaft verletzt.