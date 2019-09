Bremen. Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend in Bremen-Arbergen haben zwei junge Männer auf einen 36 Jahre alten Bremer so schwer eingeprügelt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert werden musste.

Die Polizei nahm die mutmaßlichen 17 und 18 Jahre alten Täter laut Mitteilung fest. Der 36-Jährige geriet mit zwei jungen Männern in einem Linienbus in Arbergen in einen Streit, der sich später in den Haltestellenbereich Süntelstraße verlagerte.

Mehrfach gegen Kopf getreten

Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei der vor allem der 18-Jährige den am Boden liegenden 36-Jährigen schlug und auch mehrfach gegen den Kopf trat. Die Angreifer flüchteten sich anschließend in einen Bus. Einsatzkräfte konnten das Duo noch in Tatortnähe festnehmen. Eine Haftprüfung gegen den 18 Jahre alten Haupttäter und die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern an.

Polizei sucht Zeugen

Der 36 Jahre alte Bremer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen. Nach einer Notoperation besteht keine Lebensgefahr mehr. Die Polizei fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in Bussen der Linien 40 und 41 in Richtung Mahndorf gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.