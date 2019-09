Polizei übt Terroreinsatz am Bremer Hauptbahnhof CC-Editor öffnen

Die Polizei plant eine Goßübung am Bremer Hauptbahnhof. Symbolfoto: Holger Hollemann/dpa

Bremen. Großübung in Bremen: Die Bundespolizeidirektion Hannover will zusammen mit der Polizei Bremen und mit Unterstützung der Deutschen Bahn und der Feuerwehr Bremen in der Nacht zu Freitag, 13. September, im Bremer Hauptbahnhof eine Übung mit mehreren unterschiedlichen, fiktiven Terror-Anschlagsszenarien absolvieren.