Mann vergisst Tasche mit Heroin und Personalausweis in Bremen CC-Editor öffnen

Ein 59-jähriger Mann hat in Bremen eine Tasche mit Heroin und seinem Ausweis in der Straßenbahn vergessen. Symbolfoto: dpa

Bremen. Eine Tasche mit einer größeren Menge Heroin hat ein Mann in einer Bremer Straßenbahn vergessen. Da in der Tasche auch dessen Personalausweis lag, konnte die Polizei den 59-jährigen in Braunschweig festnehmen.