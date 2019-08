Drei Männer haben in Bremen einen mutmaßlichen Sexualstraftäter zusammengeschlagen. Foto: Michael Gründel

Bremen. Nachdem seine Freundin am Donnerstag in einem Bus in Huchting von einem Mann sexuell belästigt worden sein soll, schlug ein 24-Jähriger gemeinsam mit zwei weiteren Männern auf diesen ein. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und wegen gefährlicher Körperverletzung.