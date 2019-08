Bremen. Ein Diebespaar entwendete bereits im Juni eine hochwertige Kette aus einem Juweliergeschäft in der Innenstadt. Die Polizei sucht jetzt mit Bildern aus der Überwachungskamera nach Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können.

Ein Mann und eine Frau betraten am Montag, 24. Juni um 13.45 Uhr das Juweliergeschäft in der Lloydpasssage. Sie ließen sich laut Mitteilung der Polizei von der Verkäuferin diverse Halsketten zeigen. Als sich die Mitarbeiterin umdrehte, steckte der Mann eine Kette in die Tasche. Nachdem beide den Laden verlassen hatten, bemerkte die Verkäuferin den Diebstahl und rief die Polizei. Nach Sichtung der Bilder der Videoüberwachung des Geschäftes können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Frau:

Ca. 25 Jahre alt

Dunkle Haare, zu einem Dutt gesteckt

Sonnenbrille

Beiges, knielanges Kleid mit Blumenmuster

Schwarze Leggins und dunkle Turnschuhe (Marke Converse Chucks)

Mann:

Ca. 30 Jahre alt

Athletische Figur

Dunkle Haare

Dunkle, knielange Hose

Dunkles T-Shirt und dunkle Hose

Er trug eine schwarze Aktentasche mit grauer Seitentasche

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter Telefon (0421) 3623888 zu melden.